В Харькове представили нового начальника городского управления патрульной полиции
15:39, 02 ноября 2016Общество
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В Харькове сегодня представили нового начальника Управления патрульной полиции города Вадима Лисничука, который до этого возглавлял соответствующее управление в Черкассах.
Новый руководитель харьковских патрульных до этого возглавлял соответствующее управление в Черкассах / Фото facebook.com/Анатолий Дмитриев
Об этом на своей странице в сети «Фейсбук» написал начальник ГУНП Украины Анатолий Дмитриев.
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По его сведениям, сегодня, 2 ноября, представление нового начальника харьковских патрульных состоялось в Харькове в присутствии руководителя Национальной полиции Хатии Деканоидзе.
«Представили вместе с Хатией нового начальника патрульной полиции в городе Харькове. Это Вадим Лисничук, бывший руководитель Управления патрульной полиции Черкасс. Ольга Юськевич (предыдущий начальник Управления патрульной полиции Харькова – УНИАН) будет работать в аппарате Национальной полиции, как один из лучших руководителей», - написал Дмитриев.
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