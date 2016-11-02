В Харькове представили нового начальника городского управления патрульной полиции

Об этом на своей странице в сети «Фейсбук» написал начальник ГУНП Украины Анатолий Дмитриев.

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По его сведениям, сегодня, 2 ноября, представление нового начальника харьковских патрульных состоялось в Харькове в присутствии руководителя Национальной полиции Хатии Деканоидзе.

«Представили вместе с Хатией нового начальника патрульной полиции в городе Харькове. Это Вадим Лисничук, бывший руководитель Управления патрульной полиции Черкасс. Ольга Юськевич (предыдущий начальник Управления патрульной полиции Харькова – УНИАН) будет работать в аппарате Национальной полиции, как один из лучших руководителей», - написал Дмитриев.