Сегодня киевляне смогут увидеть «битву за Днепр»

Сегодня, 9 ноября, в Киеве на мототрековом полигоне “Пирогов” (ул. Краснознаменная, 188), состоится театрализованное действо в рамках VI Международного военно-исторического фестиваля “Даешь Киев! Год 1943”, посвященного 65-й годовщине освобождения столицы Украины города-героя Киева от нацистских оккупантов.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны, организаторами фестиваля выступили Молодежная общественная организация “Киевский клуб “Красная звезда” и Международная общественная организация “Слава”.

Участниками фестиваля являются около 500 членов военно-исторических клубов Украины, России, Беларуси, Эстонии, Латвии и Чехии. В мероприятии будет широко задействована боевая и вспомогательная техника времен Второй мировой войны – танки, бронеавтомобили, грузовые и штабные автомобили, мотоциклы, противотанковые пушки и гаубицы, активно будет использоваться профессиональная пиротехника. Планируется авиационная поддержка со стороны представителей аэроклубов Украины.

В частности, в 13.00 начнется торжественная церемония открытия праздничного мероприятия, в рамках которого предусмотрены выступления организаторов, почетных гостей, ветеранов, представителей власти, а также концерт военно-патриотической песни при участии ансамбля “Смуглянка” – участников съемок кинофильма “В бой идут одни старики”.

В 14.00 начнется батально-историческое действо, в ходе которого на плац-театре будет воспроизведен эпизод битвы за Днепр 1943 года и освобождения столицы Украины Киева.

По окончании выступления предусмотрены культурно-массовые мероприятия для зрителей, в частности, установление техники на площадке, где все желающие смогут ее осмотреть и сфотографироваться. Также гости праздника смогут угоститься блюдами полевой кухни.