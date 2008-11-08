Пираты захватили 8 россиян, 4 граждан Эстонии и одного - Грузии

На борту захваченного сомалийскими пиратами датского сухогруза находятся восемь граждан России, сообщает сайт "Морской бюллетень - Совфрахт", ссылаясь на данные компании-судовладельца Clipper Group.

По его данным, в составе находящегося в плену экипажа также четверо эстонцев и один грузин. Информацию о россиянах на борту подтверждает агентство Reuters.

Датский сухогруз CEC Future, следовавший из порта Ближнего Востока в Азию под флагом Багамских островов, был захвачен в Аденском заливе 7 ноября. Экипаж судна состоит из 13 человек. Пока пираты не выдвигали никаких требований по освобождению судна.

В районе нападения, напоминает Лента.ру, находится российский сторожевой корабль "Неустрашимый", призванный обеспечить безопасность российского судоходства.