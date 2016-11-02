В Харькове арестовали "антимайдановца", задержанного на границе с РФ после освобождения под залог

Об этом сообщила начальник пресс-службы Восточного регионального управления ГПСУ Оксана Иванец в Facebook.

«Сегодня решением суда гр. Украины, который пытался ночью покинуть Родину вне пункта пропуска, был арестован за попытку нарушения государственной границы Украины на трое суток. После этого он будет передан в СБУ», - написала Иванец.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 31 октября, организатора референдума по федерализации Украины в Харькове освободили под залог в 206,7 тыс. грн. В тот же день он вышел из колонии №43, где его держали на участке СИЗО. А уже вечером его задержали на украинско-российской границе.

Вчера, 1 ноября, ему объявлено о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и будет избрана мера пресечения.