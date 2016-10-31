Львов отметит 98-ю годовщину образования ЗУНР торжественным шествием

Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета, в частности, возложат цветы к могилам борцов за независимость Украины и состоится панихида.

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Также по городу пройдет шествие студенческой молодежи, общественных организаций и активных жителей города к Мемориалу Украинским Сечевым Стрельцам на Яновском кладбище.

По данным пресс-службы, начало формирования колонны – в 13:00 перед памятником Ивану Франко. Сформирована колонна отправится в 13:30 по маршруту: ул. Университетская, 1 – ул. Ноябрьского Чина – ул. Н. Гоголя – ул. Т. Шевченко – Яновское кладбище (Мемориал Украинских Сечевых Стрельцов). После там состоится общественное вече.

По маршруту шествия ситуативно перекроют движение транспорта.