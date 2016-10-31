Известная волонтер Яна Зинкевич родила ребенка (видео)

14:48, 31 октября 2016
Общество
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Известная медик-волонтер из медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич родила девочку.

Зинкевич стала матерью / Фото УНИАН

Об этом сообщает ТСН.

За здоровье обеих волновались врачи, ведь забеременела "госпитальерка", находясь в инвалидной коляске. 5 декабря прошлого года она попала в аварию, у нее были повреждены ребра и позвоночник. После этого она прошла курс лечения.

27 мая волонтер отпраздновала свою свадьбу в Днепре.

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