Известная волонтер Яна Зинкевич родила ребенка (видео)
14:48, 31 октября 2016Общество
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Известная медик-волонтер из медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич родила девочку.
Зинкевич стала матерью / Фото УНИАН
Об этом сообщает ТСН.
За здоровье обеих волновались врачи, ведь забеременела "госпитальерка", находясь в инвалидной коляске. 5 декабря прошлого года она попала в аварию, у нее были повреждены ребра и позвоночник. После этого она прошла курс лечения.
27 мая волонтер отпраздновала свою свадьбу в Днепре.
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