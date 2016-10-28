В Конотопе задержали банду угонщиков элитных автомобилей (видео)
12:59, 28 октября 2016Общество
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В Конотопе задержали четырех мужчин с Киевщины и Сумщины, которые воровали дорогие внедорожники. Лишь в Конотопе злоумышленники похитили две дорогие Toyota.
В Конотопе задержали группу угонщиков элитных автомобилей
"Погорели" на третьей краже - владелец внедорожника вовремя заметил, как возле его автомобиля находятся подозрительные лица в перчатках и вызвал полицию, говорится в сюжете ТСН.
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Во время задержания у мужчин изъяли специальные устройства, в частности - для отключения сигнализации и других систем автозащиты.
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