Больше половины читателей УНИАН "ненавидят" сезонный перевод часов – опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте УНИАН.

Так, 57% читателей УНИАН негативно относятся к сезонному переводу стрелок часов, ведь для них это связано со стрессом, и считают, что лучше бы стрелки часов не переводили.

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В то же время поддерживают идею перевода часов 25% респондентов.

Еще 17% читателей воспринимают сезонный перевод часов как обычный факт жизни, и им безразлично, переводить время или нет.

1% отметили, что в зоне АТО вообще не до таких проблем – там время измеряется совсем по-другому: началом и завершением обстрелов.

В целом в опросе приняли участие 944 читателей УНИАН.

Как сообщал УНИАН, Украина в ночь с 29 на 30 октября переходит на "зимнее время", что предусматривает перевод часов на 1 час назад в 4:00.