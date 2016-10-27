Жители нескольких районов Львовщины требуют от Садового отменить "транспортную реформу"

Из-за этого они вынуждены пользоваться еще и городскими маршрутками. Участники акции требуют вернуть доезд автобусов пригородного сообщения к прежним конечным точкам не позднее 1 ноября 2016 года. Нынешняя акция является предупредительной.

Возмущенные жители области передали петицию мэру Андрею Садовому, в которой отмечают, что перенос конечных остановок серьезно ударил их по карманам и почти вдвое увеличил затраты времени на то, чтобы добраться переполненным городским транспортом на работу или учебу.

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Они расценивают «транспортную реформу» мэрии как борьбу за финансовые потоки с полным игнорированием интересов и жителей пригородов, и львовян, вынужденных пользоваться переполненными городскими автобусами. Как сообщил участник акции, депутат Жовкивского районного совета от УКРОПа Игорь Муравский, люди требуют создать временную рабочую группу с участием представителей руководства Львова и области, глав районов, прилегающих к городу, и представителей громад.

«Группа с 28 по 30 октября должна разработать шаги к урегулированию ситуации с тем, чтобы с 1 ноября остановки пригородного транспорта были восстановлены. В случае несогласия с требованиями пикетчиков, они оставляют за собой право на акции мирного протеста в рамках действующего законодательства», – отметил депутат. Он добавил, что жители районов готовы перекрывать дороги.

Напомним, в начале октября, сразу после запрета въезда пригородным автобусам в пределы Львова, на сессии Львовского областного совета депутаты от партии УКРОП выступили с требованием вернуть конечные остановки. Укроповцы настаивали на абсурдности осуществления неподготовленной реформы, а также призывали принять во внимание серьезный «удар по карману» жителей пригородов, которые будут вынуждены оставлять перевозчикам непомерную часть своих доходов. Состоявшаяся 25 октября сессия Львовского областного совета приняла обращение к председателю ОГА Олегу Синютке о необходимости призвать городской совет областного центра объявить инвестиционный конкурс на строительство новых автостанций и автовокзалов, отвечающих требованиям действующего законодательства на территории города Львова