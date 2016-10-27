МИД Беларуси о скандале с рейсом "Белавиа": у нас есть расшифровка переговоров экипажа, им угрожали боевой авиацией

По его словам, в этом документе имеются четкие заявления об угрозе применения боевой авиации в случае, если самолет не развернется и не прибудет в Киев, передает пресс-служба МИД Беларуси.

"Из этого разговора абсолютно четко понятно, что данные слова – не инициатива диспетчера, а указано конкретное ведомство, отдававшее соответствующие команды", - говорится в его сообщении.

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В Беларуси заявили, что украинская сторона имела возможность добиться своих целей, не прибегая к принудительным действиям в отношении воздушного судна.

"К сожалению, на упомянутую ситуацию реакция украинской стороны абсолютно отсутствует. Если ее не будет и дальше, то мы будем вынуждены предпринять дополнительные шаги, вплоть до опубликования расшифровки переговоров членов экипажа с украинским диспетчером", - пригрозил Мирончик.

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Как известно, 21 октября СБУ заставила пассажирский самолет компании "Белавиа", вылетевший из аэропорта "Жуляны" в Минск, вернуться в Киев. При этом украинская сторона якобы пригрозила белорусскому самолету истребителями. СБУ уже опровергла эту информацию.

Причина действий СБУ – присутствие на борту самолета гражданина Армении Артура Мартиросяна, сторонника "Антимайдана". Подозреваемого сняли с самолета и обыскали. Борт вылетел в Минск после дозаправки, а мужчину через несколько часов правоохранители отпустили – он прибыл в Минск другим авиалайнером.

МИД Беларуси вручило ноту временному поверенному в делах Украины. Беларусь на официальном уровне требует извинений и денежных компенсаций от Украины.