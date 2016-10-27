Порошенко назвал фарсом судилище над Карпюком и Клихом в России

Об этом сообщается на странице Петра Порошенко в Facebook.

"Сегодня в очередной раз повторился фарс в российском судилище над гражданами Украины Николаем Карпюком и Станиславом Клыхом. И это несмотря на полную абсурдность выдвинутых против них обвинений и несмотря на тяжелое состояние здоровья Станислава, которое требует неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

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По словам главы государства, абсурдность ситуации подчеркивает и недавний отказ Москвы передать Украине наших Олега Сенцова и Александра Кольченко, якобы, из-за их российских паспортов. "И это после того, как омбудсмен РФ признала, что и Кольченко, и Сенцов являются гражданами Украины", - подчеркнул Порошенко.

"В связи с этим поручил Министерству иностранных дел и другим профильным ведомствам активизировать усилия для скорейшего освобождения всех граждан Украины и защиты их прав, в том числе с помощью усиления международного давления на Россию", - подытожил президент.

Напомним, сегодня судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ отклонила апелляцию на приговор, вынесенный гражданам Украины Николаю Карпюку и Станиславу Клыху.

"Приговор Верховного суда Чеченской республики в отношении Карпюка и Клыха оставить без изменения, а апелляцию - без удовлетворения", - сказал судья.

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Как сообщал УНИАН, в мае Верховный суд Чечни приговорил Клыха и Карпюка до 20 лет и 22,5 лет заключения соответственно в колонии строгого режима. В России их осудили за якобы участие в банде, убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994 года – начале 1995 года сам принимал в них участие.