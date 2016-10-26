Во Львове льготники имеют право на бесплатный проезд в ночных автобусах - горсовет
Во Львовском горсовете отметили, что это гарантирует действующее законодательство
Во Львове гражданам, которые имеют право на льготный проезд, разрешили бесплатно ездить в ночных автобусах.
Об этом сообщил начальник управления транспорта и связи ЛГС Виктор Истинными, передает пресс-служба Львовского городского совета.
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«Жители, которые имеют право на льготный проезд в общественном транспорте в соответствии с действующим законодательством, могут безвозмездно пользоваться и ночными маршрутами общественного транспорта», - говорится в сообщении.
Ночные автобусы в Львове курсируют с 1 июля прошлого года.
Как ранее сообщал УНИАН, 23 октября во Львове автобус врезался в дерево и перевернулся. В результате инцидента тогда пострадали 19 человек.
Среди пострадавших семеро львовян.