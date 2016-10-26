В Затоке после штормов обрушилась часть набережной

В курортном поселке Затока после череды штормов значительно пострадали участки набережной, которую в 2015-м году построил эстонский инвестор, сообщает Думская.net.

Журналисты издания решили обратиться за комментариями к компании инвестора, которая возводила этот объект, в частности, к руководителю проекта "Набережная" Алексею Панину.

По его словам, в Затоке существует сложная ситуация с береговой полосой: это и наличие фарватерной зоны для захода кораблей, где проводятся регулярные дноуглубительные работы, и преобладающее северо-восточное направление волнового воздействия, что способствует дальнейшему размытию непосредственно пляжной зоны и угрозе застройке.

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"На данных участках необходимо предусматривать берегозащитные и удерживающие сооружения с целью обеспечения естественного намыва песчаных масс,- отмечает Панин.- Над этой концепцией сегодня работает наша инвестиционная группа".

В ближайшее время концепция будет разработана и утверждена в соответствующих согласовательных органах. Однако, в компании инвестора обеспокоены тем фактом, что реализация достаточно крупных проектов может оказаться без защиты государства, как это уже случилось с проектом "Набережная" в Затоке.