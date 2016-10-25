В Нацполиции заявили о прогрессе в деле Шеремета и ждут информацию от Германии

Об этом рассказал первый заместитель главы Национальной полиции Украины – начальник уголовной полиции Вадим Троян, сообщает 5 канал.

"У нас есть прогресс. Мы не хотим действительно объявлять, потому что есть прогресс, мы движемся", – сказал он.

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По словам Трояна, расследованием дела должна заниматься Служба безопасности Украины.

"Почему СБУ – да потому что, есть две версии внешние. Полиция никогда не сможет достичь вообще никаких результатов, если это были преступники, которые, например, совершили, или заказчики за пределами нашей страны. Она никогда не сможет раскрыть", – подчеркнул он.

Также Вадим Троян напомнил, что расследованием дела занимаются специалисты из США и Германии.

"Мой начальник ОКР ездил в Германию, тоже самое, мы работаем с Германией. И вот у них даже есть результаты по работе, через неделю они нам пообещали – дадут", – резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб утром 20 июля, в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность. Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия. Он также заявил, что Нацполиция готова заплатить 200 тыс. грн за любую информацию, что касается убийства журналиста.