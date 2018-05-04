Чума XXI века

В период сезонных колебаний, чаще всего осенью и весной, эмоциональная жизнь даже психически здорового человека становится особенно уязвимой. Гиповитаминоз и ослабление иммунитета нередко сопровождаются хандрой, унынием или сонливостью. Эксперты называют такую реакцию организма абсолютно нормальной, если только она не затянулась на месяц-другой – в таком случае нужно «бить тревогу», ведь скорее всего, это депрессивное расстройство. К тому же, речь идет не о меланхоличном состоянии, которое в быту многие называют депрессией, а о клиническом заболевании.

Наиболее часто пациенты сталкиваются с понятием «невротическая депрессия», которая возникает вследствие психотравмирующего события. «Это может быть потеря матери, отца, мужа-жены, ребенка, друга. Также депрессия может возникнуть при изменении статуса человека: при уходе на пенсию, увольнении с работы, на которой проработал полжизни, при переезде, потере определенного окружения, насиженного гнезда», – объясняет глава «Психологической кризисной службы», психотерапевт Владимир Погорелый.

Стереотипы и страхи перед лечением

Структура невротической депрессии неоднородная, в ней могут присутствовать элементы тревоги, страха, тоски и даже паники. Чаще всего больные и не думают обращаться за профессиональной помощью, предпочитая это состояние «перетерпеть» или же начинают заниматься самолечением: принимать антидепрессанты и тому подобное. Специалисты объясняют это фактором общественного недоверия к тем, кто работает с человеческой психикой. «У нас нет культуры отделения психологии от психиатрии, психотерапии. Многие считают, что даже поход к психологу – это уже диагноз. Иногда при первом приеме приходится уделять время, чтобы объяснить, чем отличается тот же психиатр от психолога. Плюс, на протяжении многих лет книги и фильмы формировали стереотипные образы психиатрии…», – рассказывает практический психолог Елена Гладкая.

Интересно, что, страх перед врачами-психиатрами может иметь и историческую подоплеку. В частности, украинцы, памятуя способы «лечения» в психиатрических больницах в СССР, бояться даже современных учреждений. О советской психиатрии было написано немало, не случайно сегодняшние исследователи называют ее карательной. Истории известны случаи массовых заключений здоровых людей по политическим мотивам, применении электрошоковой терапии, лоботомии и других зверствах. Гладкая говорит, что у людей старшего поколения, которым пришлось столкнуться с подобным, или их родственников, страх действительно до сих пор остается.

Кроме того, нередко нуждающиеся в помощи предпочитают не обращаться к специалистам, опасаясь надуманного клейма «псих», которое общественность до сих пор позорно ставит на пациентах психиатрических учреждений. При этом без профессионального лечения человеку становится только хуже. К примеру, состояние психотической депрессии и вовсе мучительно для больного, подчеркивает врач-психиатр Анатолий Чуприков. «При психотической депрессии больной практически не спит, у него отсутствует аппетит, по утрам он стонет, ему становится трудно встать с постели. Только к вечеру больной начинает чувствовать себя лучше, может впервые за день поесть и даже заснуть. Однако он все равно проснется в 2-3 часа ночи, и не сможет больше спать», – рассказывает он.

По словам Елены Гладкой, главное, - не оставлять больного в таком состоянии, ведь нередко депрессия на крайней стадии заканчивается самоубийством. Кстати, именно поэтому больных госпитализируют в стационарных психиатрических учреждениях. Впрочем, поскольку по собственному согласию на госпитализацию соглашаются немногие, пациентов частенько приходится уговаривать.

«Главное не давить на больного, не пугать его. Учитывая его особенности, возраст, статус, объяснить, что, во-первых, его жалобы сами не пройдут (без правильного подбора препаратов клиническая депрессия не пройдет), а во-вторых, психиатрическая больница – это такая же больница, как все остальные, врачи такие же и желают ему избавления. Как правило, при правильных словах диалог получается», – объясняет Гладкая.

Психиатры сообщают, что для близких и своего окружения больные в основном не опасны, однако исключения, как и везде, случаются. «К примеру, если летчик решает уйти из жизни сам, но захватывает с собой пассажиров самолета… Но такое бывает очень редко и поэтому обычно по этому поводу не беспокоимся», – приводит пример Чуприков.

Депрессия: группы риска

Полный перечень причин появления депрессии, к сожалению, специалистам до сих пор не известен. Однако некоторые группы риска все-таки выделяют. По словам психотерапевта Владимира Погорелого, наиболее склонны к депрессиям те, кто имеют к ней генетическую предрасположенность. У таких людей в роду были предки с психотическими и невротическими депрессиями. Кроме того, при жизненных сложностях в группу риска попадают дети алкоголиков и инфантильные личности.

В свою очередь, психолог Елена Онащук убеждена, что появление депрессии при генетической предрасположенности связано со сложившимися обстоятельствами. «К примеру, если у ребенка есть генетическая предрасположенность к шизофрении, а он растет в семье, где мама страдает депрессией и не может в полном объеме выполнять свои материнские функции, то генетика плюс обстоятельства только усилят проявление депрессии», – говорит психолог. Также, по ее словам, достаточно много людей, склонных к депрессии, могут впадать в крайности и маниакальность. «К примеру, человек может быть все время в действии, среди людей, что-то организовывать. Таким способом он пытается не столкнуться с какой-то частью себя, но рано или поздно организм может дать сбой», – объясняет Онащук.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от депрессии страдают люди всех возрастов и категорий населения во всех странах. Впрочем, три группы населения называют более уязвимыми – это молодежь в возрасте 15-24 лет, женщины детородного возраста (особенно молодые матери), а также пожилые люди старше 60-ти.

Депрессивные настроения среди молодых мам специалисты считают нормальными. Стресс после родов вполне очевиден: усталость, недостаток сна. Разумная помощь и поддержка близких, отдых и полноценное питание сведут такую депрессию на нет, а нормальная психологическая атмосфера в семье – основа ее профилактики. В свою очередь, склонность подростков к депрессивным расстройствам объясняется отсутствием у них навыков поддерживать долгосрочные отношения. «Например, переход из школы в университет, или другую школу – это нагрузка на психику, а у них не хватает навыков справляться с этим, вот и возникает депрессия», – объясняет Погорелый.

Депрессия у людей старшего возраста связана с процессом старения, когда человеку становится все труднее концентрироваться и психологически переключаться. Кроме того, с возрастом снижается уровень серотонина, который в народе называют «гормоном счастья», именно поэтому его уровень нужно стараться поддерживать.

К сожалению, украинские пенсионеры склонны к депрессиям ввиду целого ряда других причин: это и финансовая нестабильность, критические социальные условия, военные действия. Более того, по мнению экспертов, в нашей стране до сих пор не сформирована культура жизни в пенсионном возрасте. «Наши родители – выросли в послевоенном времени, когда идеи о том, что можно быть эгоистом в хорошем смысле этого слова, не было. В преклонном возрасте люди продолжают жить по этому же принципу, но силы уже не те. Да и обстоятельства подводят к тому, чтобы впасть в депрессию», – объясняет Елена Онащук.

Психологи подчеркивают, что рецепт профилактики от депрессии – это интерес к жизни, и это касается всех социальных категорий. «Важно, когда вам чем-то интересно заниматься, когда у вас есть что-то ваше, родное, есть, к чему стремиться. Это может быть хобби, а может быть и работа», – резюмирует Онащук.

Такого же мнения придерживается Елена Гладкая. По словам врача, в периоды возможного обострения депрессивных настроений (осенью, в частности), нужно восполнять организм витаминами, больше двигаться, находить то, что позволяет психоэмоционально разгрузиться и высыпаться. Это могут быть любимые фильмы, музыка, общение с близкими или прогулка перед сном, главное, получать удовольствие. «Это простые вещи, но очень часто именно благодаря им мы можем предотвратить последующее принятие медикаментов», - резюмирует Гладкая.

…Депрессия может продолжаться очень долго, от нескольких месяцев до года, без лечения – болезнь будет усугубляться. Однако самому себе ставить диагноз «депрессия» нельзя, при любом подозрении лучше напрямую обращаться к врачу. По словам Елены Онащук, даже если окажется, что у вас не клиническая депрессия (что в практике психологов случается нередко), а просто уныние или усталость - это тоже мешает жить, а значит, с этим тоже нужно бороться.

Ирина Шевченко