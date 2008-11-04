Ахметов признался, что уже и он почувствовал кризис на себе

Украинский миллиардер Ринат Ахметов заявил в интервью газете Файненшиал Таймс, что мощная сталелитейная промышленность Украины страдает в результате падения мирового спроса на сталь и падения цены на нее, сообщает Би-Би-Си.

Корреспондент ведущей британской газеты общался с господином Ахметовым в Донецке, где тот сказал, что сотни тысяч рабочих на металлургических комбинатах Украины не имеют уверенности в том, что не потеряют работу.

ФТ пишет, что Ринат Ахметов, равно как и другие крупнейшие украинские промышленники, чувствует на себе влияние мирового экономического кризиса.

В апреле этого года, согласно с оценками инвестиционного банка Драгон Кепитал, Ринат Ахметов был самым богатым человеком Украины с состоянием в 31 миллиард долларов.

Корреспондент британской газеты пишет, что миллиардер твердит, что будет избегать увольнений на своих предприятиях.