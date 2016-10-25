СБУ в районе АТО задержала информатора боевиков (видео)

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленник был завербован боевиками в январе 2015 года.

Используя одну из социальных сетей российского происхождения, где он зарегистрировался под вымышленным именем, сообщник террористов сообщал своим кураторов о перемещении военной техники сил АТО.

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Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Ясиноватой на Донетчине информатора Главного разведывательного управления генштаба министерства обороны РФ.