В Харькове появилась новая площадка для выгула собак

Теперь в Харькове можно выгулять четвероногого питомца возле дома № 232- Б по улице Дружбы Народов. Об этом сообщает местный портал 057.ua.

Площадка ограждена и на ней есть все необходимое для тренировки животных: легкоатлетический и двойной барьеры, наклонная стенка, окоп, колесо и другие снаряды, отметили в пресс-службе горсовета.

Читайте такжеСмертельное ДТП: в Харькове суд оставил под стражей патрульного

Кроме этой площадки, в городе есть и другие места для выгула и тренировки собак. В Шевченковском районе такие площадки есть в районе дома №39-а по пр. Науки, по ул. Деревянко, 14, в пер. 23 Августа, 10, в Холодногорском районе - во дворе дома по ул. Чередниченковской, 7, в Индустриальном районе - возле дома №2 по ул. Библика, на перекрестке ул. Зубарева и ул. Грицевца.

Чтобы в микрорайоне установили площадку для выгула собак, необходимо направить заявку в адрес КП "Центр обращения с животными", после чего специалисты коммунального предприятия приедут на место и определят, где можно обустроить такую площадку.