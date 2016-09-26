В суд в Киеве направили дело догхантера, которого задержали граждане

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

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«Так, указанный мужчина, 8 декабря прошлого года на территории парка Академика Фомина в городе Киеве разбросал отравленные продукты, после употребления которых умерло несколько бездомных собак. Живодера поймали «на горячем» неравнодушные граждане», - говорится в сообщении.

Действия правонарушителя квалифицированы по ч.1 ст.299 УК Украины.

Обвинительный акт в отношении данного лица направлен в Шевченковский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.