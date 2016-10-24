В Днепропетровской области на взятке в размере 40 тысяч гривен задержали налоговика

В Каменке Днепропетровской области правоохранители задержали налоговика ДФС региона во время получения взятки в размере 40 тыс грн. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

«Вымогатель требовал от местного бизнесмена 40 тысяч гривень за снижение штрафных санкций по результатам проверки его предприятия», - говорится в сообщении.

Отмечается, что налоговика задержали в служебном кабинете.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, сегодня в Днепре супругов фальшивомонетчиков за ненастоящие деньги приобрело транспортное средство стоимостью 15 тысяч гривень.

Муж и жена печатали фальшивки номиналом в 500 гривень, не выходя из дома. Во время обыска полицейские изъяли 7,5 тысяч фальшивых гривень и свыше 18 тысяч долларов США. Оперативники Управления защиты экономики (УЗЕ) в Днепропетровской области ДЗЕ Нацполиции выяснили, что на территории региона неизвестные лица распространяют фальшивые деньги.