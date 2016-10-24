"Я учу, я читаю..." - Деканоидзе уверяет, что учит украинский

Глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе уверяет, что учит украинский язык и хочет им свободно разговаривать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала журналистам в Киеве.

«Я пока не ознакомилась с решением суда. От сердца и от души хочу сказать, что мне приятно, что есть такие патриоты, такие люди, которые борются за прекрасный украинский язык», - заявила Деканоидзе, комментируя информацию о решении суда, которым от МВД требуют провести в отношении председателя Нацполиции служебное расследование за неиспользование украинского языка в публичных выступлениях.

При этом, Деканоидзе заверила, что несмотря на нехватку времени, все же пытается учить украинский язык.

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«К сожалению, у меня очень мало времени для того, чтобы тщательно заниматься, но я учу, я читаю, и самое главное - мне бы очень хотелось тоже разговаривать на украинском... Но когда нет фундамента и базиса, это очень трудно», - сказала Деканоидзе.

Заметим, что ряд СМИ распространили информацию о том, что Львовский окружной административный суд сегодня, 24 октября, удовлетворил иск львовского активиста Святослава Литинского к Министерства внутренних дел Украины с требованием провести служебное расследование фактов игнорирования украинского языка в публичных выступлениях главы Национальной полиции Деканоидзе.