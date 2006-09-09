Митрополит Владимир открыл памятник Святой великомученице Екатерине

Сегодня в Днепропетровске глава Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Киевский и всей Украины ВЛАДИМИР (САБОДАН) открыл и освятил памятник Святой великомученице Екатерине.

Как передает корреспондент УНИАН, бронзовый памятник Святой Екатерине построен на средства жителей города и установлен на здании Днепропетровского Епархиального центра, который сегодня торжественно открыт в рамках празднования 230-летия со дня основания областного центра.

Святая великомученица Екатерина отныне является покровителем Днепропетровска.

Митрополит ВЛАДИМИР также вручил награды УПЦ (МП) присутствовавшим на торжественном событии бывшим и действующим руководителям области, которые способствовали сооружению Епархиального центра. Ордена церкви получили губернатор Днепропетровской области Надежда ДЕЕВА, городской председатель областного центра Иван КУЛИЧЕНКО и экс-губернаторы области – Николай ШВЕЦ, Владимир ЯЦУБА, Сергей КАСЬЯНОВ и Юрий ЕХАНУРОВ. В частности Ю.ЕХАНУРОВ как инициатор создания и установления памятника Святой Екатерине в Днепропетровске награжден церковным орденом «Преподобного Ильи Муромца».