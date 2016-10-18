"Эта мразь не должна ходить по земле": мать убитого "Моторолой" "киборга" прокомментировала ликвидацию террориста (видео)

Палачей своего сына женщина знает поименно, передает ТСН.

Особенно ее возмущает наличие среди них священника УПЦ Московского патриархата. "Моторола застрелил Игоря уже лежащего, который был в полусознании. Кадыровцы били их, участники незаконных вооруженных формирований и священник. Священник бил пленных крестом. Сломал крест - это есть в материалах следствия. Потом взял второй крест. Он их пытал. Священник стрелял в Игоря из травматического оружия. Священник! Московский патриархат ни одним словом не отозвался на это", - потрясена мать убитого воина.

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Весть о смерти "Моторолы" она получила по телефону от донецких друзей-волонтеров. "Ну, радости я не почувствовала. Я просто хотела, чтобы его судили. Ну, раз так не получилось - то хоть так... Эта мразь не должна ходить по земле", - говорит Нина.

Теперь родные убитого украинского воина хотят, чтобы нашли и судили всех других участников пытки "киборга".

Напомним, один из главарей боевиков "ДНР" Арсена Павлова, известного как "Моторола", ликвидировали вечером 16 октября. По предварительной информации, его взорвали в лифте дома, в котором он проживал. В группировке "ДНР" в уничтожении Павлова обвинили "украинскую диверсионно-разведывательную группу".

"Моторола" был одним из самых жестоких боевиков "ДНР". В частности, он расстрелял пленного украинского военного Игоря Брановицького. Сам "Моторола" признался в убийстве 15 пленных военнослужащих ВСУ.