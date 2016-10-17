Оккупанты уничтожают исторические здания в Крыму
12:14, 17 октября 2016Общество
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В Бахчисарае собираются снести историческое здание.
Объект входит в охранную зону Ханского дворца / КАП
Об этом сообщает "Крымский архитектурный портал".
Объект, по утверждениям местных архитекторов и краеведов, входит в охранную зону Ханского дворца, но его признали аварийным и уже приступили к сносу. Речь идет о доме, расположенном по улице Ленина, 97.
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Это историческое здание не защищено статусом памятника истории и архитектуры, хоть общественники и профильные ведомства пытались инициировать принятие такого решения.
Оккупационные власти полагают, что архитектурной ценности у объекта нет, а потому дали согласие на его демонтаж.
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