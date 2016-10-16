Разведка предупредила о возможном повторении катастрофы MH17 из-за военных учений РФ в Крыму

00:49, 16 октября 2016
Общество
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Учения ВС РФ на территории оккупированного Крыма над акваторией Черного моря грозят возможным повторением авиакатастрофы малазийского Boeing рейса МН17.

REUTERS

Об этом Главное управление разведки сообщило на своей странице в Facebook.

В разведке рассказали, что боевые расчеты радиотехнических подразделений 3 радиотехнического полка (Севастополь), развернутых на мысе Тарханкут, мыс Фиолент, горе Ай-Петри, в районах городов Джанкой, Керчь, Феодосия осуществляли обнаружение и сопровождение воздушных целей, передачу целеуказателей дивизионам зенитно-ракетных комплексов и наведения истребительной авиации.

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Кроме того, экипажи самолетов Су-30 и расчеты зенитно-ракетных комплексов отработали перехват и условное уничтожение воздушных целей.

"Проведение указанных мероприятий в воздушном пространстве над акваторией Черного моря создает опасность международному авиационному соединению и чревато возможным повторением трагедии малазийского "Боинга" рейса МН17, который был сбит российским комплексом "Бук" в июле 2014 года на востоке Украины", - говорится в сообщении ГУР.

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