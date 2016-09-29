Замгенпрокурора Украины об отчете по сбитому Boeing МН17: там есть конкретные имена (видео)

Об этом сообщил первый заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук, передает 5 канал.

"Это звучало не от нас, для объективности мы говорили, что это должны заявлять прокурор Нидерландов и другие страны-участницы международной совместной следственной группы, чтобы не обвинили в том, что Украина диктует результаты совместного расследования. И поэтому то, что сегодня было показано, это всего 3% тех материалов, которые есть в наличии у международной следственной группы", - сообщил Сторожук.

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"Среди необнародованных доказательств есть еще более разоблачительные записи, о которых мы не можем ни разглашать, ни сообщать, потому что это может навредить следствию в дальнейшем. Конечно, там есть конкретные имена. Суть сегодня была в том, что мы показали, кто на самом деле виноват в уничтожении самолета, и родственники погибших это все поняли. Конечно, у них были вопросы к своим правоохранительным органам, мерам, чтобы наказать действительно виновных", - добавил он.

Напомним, совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.

В международную совместную следственную группу входят представители пяти стран - Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.