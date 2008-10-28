НБУ понизил курс гривни к доллару еще на 15 копеек

Национальный банк понизил официальный курс гривни еще на 15 копеек - до 5,50 гривни за доллар.

Как сообщается на сайте Нацбанка, официальный курс гривни к иностранным валютам, установленный НБУ на 29 октября 2008 года:

100 USD США – 550.0000 (на 28 октября - 535.0000),

100 EUR – 688.9300 (на 28 октября - 666.6100),

10 RUR – 2.0145 (на 28 октября - 1.9561).

Ранее сообщалось, что торги на межбанковском валютном рынке завершились сегодня в диапазоне 6,15-6,35 гривни за доллар. Национальный банк Украины выходил сегодня на межбанковский валютный рынок с предложением продажи валют по 5,5 гривні за доллар.