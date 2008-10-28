Совершено нападение на жену главы фракции БЮТ в Житомирском горсовете

Представители фракции БЮТ в Житомирском горсовете заявляют о нападении на семью депутата горсовета от БЮТ, председателя фракции Владимира СЕМЕНИСТОГО.

Как сообщил УНИАН депутат горсовета Владимир ТИТОВ (фракция БЮТ), в БЮТ считают, что нападение совершено по политическим мотивам, однако милиция сообщает, что зафиксирован обычный разбой.

Согласно переданному УНИАН заявлению пресс-службы Житомирской городской организации БЮТ, нападение на семью председателя фракции БЮТ в Житомирском горсовете В.Семенистого произошло в воскресенье, 26 октября.

"Трое вооруженных пистолетами преступников ворвались в дом депутата, связали его жену, угрожая физической расправой. Нападающие постоянно повторяли: «Если он (В.Семенистый) не успокоится, то ему не поможет даже ТИМОШЕНКО». Преступники постоянно держали связь с организаторами нападения. Самого В.Семенистого во время нападения не было дома. Председатель фракции БЮТ в Житомирском горсовете связывает нападение с принципиальной позицией фракции относительно недопущения разворовывания земли в Житомире", - говорится в заявлении.

По словам руководителя пресс-службы УМВС Украины в Житомирской области Валерия ФИЛЬО, по оперативным данным, 26 октября в 21.10 в дежурную оперативную часть Королевского РОВД Житомира обратилась с заявлением жительница города. В заявлении она сообщила, что к ней о 21.00 того же дня “через открытые двери проникли двое неизвестных в масках” и, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладели 15 тысячами грн. и золотыми изделиями.

В.Фильо отметил, что после этого на место события выехала оперативная группа.

"На момент прибытия милиции и во время дачи объяснений по поводу нападения ни о какой политике речи не было, о пропавших деньгах и других подробностях инцидента стражи порядка записали в документах со слов заявительницы ", - сказал руководитель пресс-службы.

Он также отметил, что уже позже из сообщений СМИ узнал, что заявительница "является то ли женой, то ли сожительницей упомянутого депутата и проживает вместе с ним, но фамилия депутата в ее заявлении не фигурирует".

Страж порядка также сообщил, что милицией вчера, 27 октября, по этому факту было возбуждено уголовное дело по ст. 187 ч.3 Уголовного кодекса Украины (разбой, сочитаемый с проникновением в жилье), идет расследование.