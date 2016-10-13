В Киеве маленькие кадеты получили погоны (фоторепортаж)
17:50, 13 октября 2016Общество
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В Киеве 13 октября 2016 года состоялась церемония вручения погон учащимся лицея-интерната №23 "Кадетский корпус" с усиленной военно-физической подготовкой.
Учащиеся лицея продемонстрировали свою ловкость в тире / Фото УНИАН
В этот день в лицее прошла военно-спортивная эстафета среди кадетов, после чего состоялось вручение кадетских погон. Во время церемонии учеников посвятили в храме.
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