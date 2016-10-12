СБУ освободила более 100 "рабов" на ферме в Винницкой области (фото)

Злоумышленники обманом привлекали к сезонным сельскохозяйственным работам в яблоневых садах бездомных из Винницкой, Житомирской, Кировоградской и Запорожской областей, сообщает сайт СБУ.

Им обещали три-четыре тысячи гривен зарплаты ежемесячно, однако деньги не платили, зато отбирали документы, запрещали выходить за территорию хозяйства, заставляли работать по 14-16 часов в сутки, запугивали и били за непокорность.

Мужчин и женщин содержали вместе, полуголодными, на "баланде". Любая медицинская помощь отсутствовала. В рамках уголовного производства по ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины, проводятся обыски в хозяйстве и квартирах руководства фермы.

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Правоохранители уже задержали бригадира, в помещении которого обнаружены паспорта, изъятые у людей. Продолжается опрос совладельцев хозяйства.

Принимаются меры относительно предоставления убежища бездомным, размещение их в приличных условиях. Одна из женщин срочно госпитализирована с диагнозом двустороннее воспаление легких.

Решается также вопрос об открытии уголовного производства по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.