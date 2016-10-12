Пенсия для почти 7 миллионов украинцев вырастет с 1 декабря на 10% - вице-премьер Розенко

Об этом сообщила пресс-служба вице-премьер-министра Павла Розенко.

«1 мая был поднят размер минимальной пенсии и прожиточного минимума на 6%, а с 1 декабря запланировано еще одно повышение минимального размера пенсии примерно еще на 10%. Это означает, что предположительно для 7 млн украинских пенсионеров, размер пенсии которых зависит от минимальной, пенсия также возрастет», - цитирует Розенко пресс-служба.

Всего в Украине насчитывается около 12,5 млн пенсионеров.

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Как сообщал УНИАН, около 7,4 млн пенсионеров получают пенсии размером до 1500 грн. В интервью УНИАН первый заместитель председателя правления Пенсионного фонда Николай Шамбир отметил, что минимальную пенсию (1130 грн) сегодня получают всего около 300 тыс. человек. Но если сумма хоть на 1 гривню больше, то такая пенсия уже не считается минимальной.

Повышение социальных стандартов с 1 декабря на 10% заложено в законе о государственном бюджете на 2016 год.