Львовский облсовет обратился к руководству государства с требованием не перекладывать на местные бюджеты финансирование образования и медицины

Львовский областной совет на очередном заседании 11 октября принял обращение к Президенту Украины, Главе Верховной Рады Украины и Премьер-министру Украины с просьбой не отменять полное финансирование образовательных и медицинских учреждений из государственного бюджета. Проект соответствующего решения, инициированный УКРОПом, зачитал на сессии руководитель фракции "Украинское объединение патриотов – УКРОП" во Львовском облсовете Петр Жукровский. Обращение поддержали большинство депутатов.

В тексте документа сказано, что изменения в Бюджетный кодекс, предложенные правительством, предусматривают финансирование из госбюджета только заработных плат специалистов, однако оплата труда технического персонала, коммунальных услуг, в том числе отопления, ложится неподъемным бременем на местные бюджеты. "Мы потеряем сельские, а в отдельных случаях и районные учреждения образования и здравоохранения", – отмечается в обращении.

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Депутаты призвали не рисковать жизнью сотен и тысяч людей области, которые могут пострадать вследствие недофинансирования медицины и образования в связи с отсутствием необходимого бюджетного ресурса на местном уровне. Очевидно, что указанные предложения Кабинета Министров Украины могут поставить на грань существования всю систему образования и здравоохранения в Украине в целом и Львовской области в частности.

"С целью обеспечения надлежащего финансирования и полноценной деятельности общеобразовательных учебных заведений и заведений здравоохранения в 2017 году, мы просим высшее руководство государства оставить соответствующие нормы Бюджетного кодекса Украины в действующей редакции", – подчеркивают депутаты областного совета.