Тимошенко расскажет, почему не надо повышать цены на нефтепродукты

27 октября в 12.00 в помещении Клуба Кабинета Министров (улицы Институтская, 7) премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО проведет заседание за круглым столом с представителями нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий по вопросам недопущения необоснованного повышения цен на нефтепродукты.

Об этом сообщает правительственный портал.

Аккредитация представителей СМИ на мероприятие проводится до 10.00 27 октября 2008 года по тел:

- 256-75-94;

- 256-75-81;

- 256-65-71;

- 8-063-238-82-28;

- 8-067-239-07-72;

- 8-067-468-46-62.