Тимошенко расскажет, почему не надо повышать цены на нефтепродукты
22:00, 26 октября 2008Общество
1727
... тем, кто мог бы это сделать
27 октября в 12.00 в помещении Клуба Кабинета Министров (улицы Институтская, 7) премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО проведет заседание за круглым столом с представителями нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий по вопросам недопущения необоснованного повышения цен на нефтепродукты.
Об этом сообщает правительственный портал.
Аккредитация представителей СМИ на мероприятие проводится до 10.00 27 октября 2008 года по тел:
- 256-75-94;
- 256-75-81;
- 256-65-71;
- 8-063-238-82-28;
- 8-067-239-07-72;
- 8-067-468-46-62.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter