"Гроші" раскрывают правду о секс-рабстве и торговле людьми

03:01, 11 октября 2016
Общество
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В Киеве накрыли международный канал торговли людьми, с помощью которого украинских девушек переправляли в Китай для оказания интим-услуг.

Журналистка программы "Гроші" попыталась проникнуть в одну из секс-сетей и была поражена ее масштабами.

Смотрите, как украинские женщины оказываются на тропе секс-промысла и за сколько они готовы продать собственное тело.

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