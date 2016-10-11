"Гроші" раскрывают правду о секс-рабстве и торговле людьми
03:01, 11 октября 2016Общество
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В Киеве накрыли международный канал торговли людьми, с помощью которого украинских девушек переправляли в Китай для оказания интим-услуг.
“Гроші” раскрывают правду о секс-рабство и торговлю людьми / скриншот
Журналистка программы "Гроші" попыталась проникнуть в одну из секс-сетей и была поражена ее масштабами.
Смотрите, как украинские женщины оказываются на тропе секс-промысла и за сколько они готовы продать собственное тело.
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