Следователь отказался от взятки в 5 тыс. долларов

В Одессе возбудили уголовное дело против гражданки Грузии, предложившей следователю 5 тысяч долларов взятки за освобождение из-под стражи ее брата. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации прокуратуры, следователь Хмельницкого отдела милиции Малиновского РОВД Одессы отказался от взятки в 5 тыс. долларов, в попытке дачи которой подозревается гражданка Грузии, которая пыталась таким образом добиться решения об освобождении из-под стражи своего брата.

По факту попытки дать взятку следователю прокуратурой Малиновского района Одессы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 369 (дача взятки) и ч.2 ст.15 (покушение на преступление) Уголовного кодекса Украины.

Как уточнили в облпрокуратуре, 5 тыс. долл. гражданка соседней страны предлагала за принятие следователем постановления о замене меры пресечения для ее брата, который подозревается в совершении преступления, согласно ст. 115 УПК Украины, на подписку о невыезде за пределы Одессы.