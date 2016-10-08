В Одессе из-за сильного дождя остановлено движение трамвая, соединяющего город с Хаджибеевским лиманом

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс».

Названный маршрут «Херсонский сквер – Хаджибеевский лиман» является единственным, соединяющим центр города с населенными пунктами, расположенными в районе Хаджибеевского лимана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, в субботу, согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается существенное ухудшение погодных условий.

«Утром и днем сильный дождь. Ветер ночью западный, днем северо-западный 9-14 метров в секунду, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура ночью 12-14ºС, днем 14-16ºС», - отметили в пресс-службе.

В мэрии добавили, что, учитывая проливной дождь и порывистый ветер, все городские коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы.

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Во избежание возможных подтоплений специалисты КП «Городские дороги» планово проводят очистку ливневых стоков и, в случае необходимости, будут оперативно выезжать на улицы города для ликвидации последствий дождя. Также другие коммунальные предприятия города будут максимально оперативно устранять возможные последствия непогоды.

«Одесситов просят не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как возможно падение веток и кабелей в результате порывистого ветра», - подчеркнули в пресс-службе.