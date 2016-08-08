В центре Одессы со столетнего дома обвалились два балкона (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 7 августа в 19.03 в службу спасения «101» поступила информация о том, что на ул. Маразлиевской обвалились балконы дома.

Для ликвидации последствий обвала и предотвращения дальнейшего разрушения на место происшествия выехало подразделение 1-й государственной пожарно-спасательной части Одессы.

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«Как выяснилось, обвалилась конструкция балкона на 4-м этаже. Падение плиты четвертого этажа вызвало обвал балкона, который находился ниже - на 3-м этаже. Балкон, расположенный на 2-м этаже, не обвалился, однако на него упали части конструкции верхних балконов», - сообщили в пресс-службе.

Спасатели с помощью бензореза срезали металлическую перегородку на балконе 2-го этажа и расчистили его от завалов. Причины обвала устанавливаются.

Пятиэтажный дом известного в свое время домовладельца и промышленника Я. Наума был построен в 1913 году на одной из самых престижных улиц старой Одессы и стал первой самостоятельной работой архитектора Якова Гольденберга.

Как сообщал УНИАН, вечером 7 августа в Одессе и части Одесской области был ураган, сопровождавшийся ливнем и градом.