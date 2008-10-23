Правительство намерено разрешить валютные платежи в Украине

Правительство намерено разрешить валютные платежи на территории Украины.

Это предусмотрено в зарегистрированном 22 октября в Верховной Раде законопроекте "О минимизации влияния мирового финансового кризиса на экономику Украины".

В частности, правительство намерено разрешить Министерству финансов Украины осуществлять внутренние заимствования в иностранной валюте.

При этом предлагается установить, что использование иностранной валюты на территории Украины, как средства платежа по операциям, связанными с куплей-продажей, с выпуском и обращением государственных внутренних заимствований, номинированных в иностранной валюте, не требует получения лицензии Национального банка Украины.

Кроме этого, предлагается предоставить право правительству и Национальному банку Украины, резидентам осуществлять расчеты на территории Украины в свободно конвертированной валюте при осуществлении платежей по операциям, связанным с увеличением капитализации банков.

На сегодня, согласно законодательству, на территории Украины средством платежа является национальная валюта - гривня.