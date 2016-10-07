На границе с Польшей стоит в очередях тысяча автомобилей
09:04, 07 октября 2016Общество
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По состоянию на 8:00 7 октября на границе с Польшей стоят в очередях 1010 автомобилей.
На польской границе снова скопилось более тысячи автомобилей / иллюстрация dpsu.gov.ua
Об этом сообщает на своей странице в Facebook Западное региональное управление Государственной пограничной службы.
В частности, 250 автомобилей стоят в пункте пропуска "Краковец", 200 - в "Раве-Русской", 150 - в "Ягодине", 120 - в "Устилуге".
На КПП "Угринов" накопилось 110 автомобилей, "Шегини" – 70, "Грушев" – 60, "Смильница" – 50.
Кроме того, зафиксирована очередь в 20 машин в пункте пропуска "Вилок" на границе с Венгрией и очередь в 70 машин в "Порубном" на румынской границе.
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