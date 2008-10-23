Российский фондовый рынок вновь ушел в минус

Цены на акции российских компаний после незначительной коррекции продолжили снижаться. По состоянию на 13:35 мск индекс ММВБ опустился ниже отметки 600 пунктов и составил 598,32 пункта.

На ФБ ММБВ в лидерах снижения бумаги ГМК "Норильский никель" (-8%), также значительно (на 6%) подешевели бумаги Сбербанка, "Роснефти" и ЛУКОЙЛа. Индекс РТС упал на 0,29% - до отметки 663,88 пункта.

РБК