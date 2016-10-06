Порошенко рассказал про свой боевой опыт во время службы в советской армии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи со студентами-историками по случаю 150-летия со дня рождения Михаила Грушевского, состоявшейся в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко.

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«Я провел два года в советской армии, в том числе принимал участие в боевых действиях. Был призван со второго курса, через два года вернулся на третий. Был призван в 1984, а вернулся в 1986. Могу сказать, что после армии совершенно другое восприятие мира. Формирует мужчину», - сказал Порошенко.