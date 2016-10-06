"Кремль, прекрати киднеппинг": возле посольства России в Киеве провели акцию в поддержку Сущенко (фоторепортаж)
Возле здания посольства России в Киеве прошла акция в поддержку журналиста "Укринформа" Романа Сущенко, незаконно арестованного в РФ по подозрению в шпионаже.
Об этом сообщает корреспондент УНИАН.
В акции приняли участие журналисты, блогеры, медиаэксперты. Люди пришли к посольству с плакатами "Свободу Сущенко", "Кремль, прекратите киднеппинг".
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По словам организаторов акции, аналогичные митинги пройдут сегодня также в Париже и Риме.
Как сообщал УНИАН, адвокат Марк Фейгин рассказал, что украинского консула до сих пор не пустили к задержанному журналисту Роману Сущенко.
Напомним, сотрудники ФСБ РФ задержали в Москве корреспондента агентства "Укринформ" Романа Сущенко, объявив его сотрудником украинской разведки, который "целенаправленно собирал сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации".
В отношении Сущенко возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж", ведется следствие. В Минобороны Украины заявили, что Сущенко не имеет отношения к ведомству.