Начался первый со времен независимости визит министра обороны Украины в Швецию

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, это первый со времен независимости Украины визит министра обороны Украины в Королевство Швеция.

Во время визита в г. Стокгольм Полторак проведет двусторонние встречи с министром обороны Швеции Петером Хултквистом и начальником Главного штаба обороны вооруженных сил Швеции генерал-лейтенантом Денисом Гуленспоре.

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Планируется, что стороны обсудят актуальные вопросы нынешней ситуации безопасности, развитие сотрудничества между Министерством обороны Украины и НАТО после Варшавского саммита Альянса, текущее состояние и перспективы углубления двустороннего сотрудничества.