Тимошенко оправдала надежды краеведов

Кабинет министров Украины присвоил статус национальной организации Всеукраинскому союзу краеведов.

Текст соответствующего постановления № 908 от 16 октября 2008 года за подписью премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.

В дальнейшем эта организация будет именоваться Национальный союз краеведов Украины.

Как говорится в постановлении, такое решение принято с учетом выдающихся заслуг этой организации в обеспечении развития украинской национальной культуры.

Справка УНИАН. Всеукраинский союз краеведов создан в 1990 году.