Тимошенко оправдала надежды краеведов
02:13, 21 октября 2008Общество
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Их союз получил национальный статус
Кабинет министров Украины присвоил статус национальной организации Всеукраинскому союзу краеведов.
Текст соответствующего постановления № 908 от 16 октября 2008 года за подписью премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.
В дальнейшем эта организация будет именоваться Национальный союз краеведов Украины.
Как говорится в постановлении, такое решение принято с учетом выдающихся заслуг этой организации в обеспечении развития украинской национальной культуры.
Справка УНИАН. Всеукраинский союз краеведов создан в 1990 году.
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