Зарплата украинского учителя в 2017 году должна вырасти на треть - президент

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом Петр Порошенко заявил на встрече с победителями конкурса «Учитель года - 2016» по случаю Дня работников образования.

«Дал задание правительству, что приоритетом на 2017 год должно быть финансирование образования. И не на 5%, и не на 10% должна быть повышена заработная плата. Мы договорились, что мы должны выйти на планку 33% - на треть должно вырасти финансовое обеспечение украинского учителя», - сообщил президент.

Глава государства подчеркнул, что правительство выполнило эту задачу. Он отметил, что это должно стать дополнительной финансовой мотивацией, чтобы лучшие специалисты оставались в украинской школе.

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В 2016 году уровень заработной платы учителей без категории составляет 3 тыс. 239 грн, а в 2017 году должен повыситься до 4 тыс. 541 грн. Уровень зарплаты учителя высшей категории со всеми надбавками должен увеличиться с 4 тыс. 483 грн в 2016 году до 6 тыс. 400 грн в 2017 году.

«Это и динамика, которую на сегодняшний день государство способно продемонстрировать, и мы сделаем все возможное, чтобы это произошло», - заверил президент.

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Кроме того, глава государства подчеркнул важность улучшения качества образования, в том числе в сельской местности. Президент отметил недопустимость ситуации, когда один учитель преподает несколько предметов.

«Должны найти достойный ответ, чтобы каждый ученик сельской школы имел возможность получать качественное образование», - подчеркнул Порошенко.

Президент добавил, что в настоящее время ведется работа при участии Министерства образования, благотворительных организаций для обеспечения школ еще 26 тыс. компьютеров.

Глава государства подчеркнул важность профессии педагогов, ведь выпускники всю жизнь помнят своих учителей.

«Вспоминаю своих учителей физики, математики, языка, химии. Сколько лет бы ни прошло, это всегда остается в сердце. Талантливого учителя помнишь всю свою жизнь», - сказал он.

Глава государства поблагодарил учителей за качественное воспитание молодого поколения украинцев. Президент рассказал, что во время встречи с ровесниками независимости Украины убедился, что молодые украинцы воспитаны без яда советской пропаганды и являются настоящими украинцами.

«Они готовы бороться за наше государство, его защищать, реформировать, тянуть в Европу», - подчеркнул он.

Президент отметил, что украинские учителя поддерживают высокую планку воспитания патриотических, порядочных и профессиональных выпускников, которые затем составляют основу команды, продвигает Украину вперед. И ярким подтверждением качества образования являются победы украинских учеников на международных олимпиадах. В этом году молодые украинцы получили 20 медалей: 3 золотые, 8 серебряных и 9 бронзовых.