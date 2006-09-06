Маршрутка с пассажирами перевернулась из-за коровы

Вчера вечером маршрутное такси сообщением Львов – Трускавец попало возле села Солонка в дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления МЧС Украины, причиной ДТП стала корова. Во время следования маршрутки по автотрассе на дорогу буквально за несколько метров от пассажирского такси неожиданно выбежала корова. Во избежание столкновения с животным, водитель прибег к объездному маневру, однако не справился с управлением, микроавтобус съехал в кювет и перевернулся.

В ДТП ни люди, ни виновница происшествия не пострадали.