Маршрутка с пассажирами перевернулась из-за коровы
15:07, 06 сентября 2006Общество
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Автобус ехал из Львова в Трускавец
Вчера вечером маршрутное такси сообщением Львов – Трускавец попало возле села Солонка в дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления МЧС Украины, причиной ДТП стала корова. Во время следования маршрутки по автотрассе на дорогу буквально за несколько метров от пассажирского такси неожиданно выбежала корова. Во избежание столкновения с животным, водитель прибег к объездному маневру, однако не справился с управлением, микроавтобус съехал в кювет и перевернулся.
В ДТП ни люди, ни виновница происшествия не пострадали.
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