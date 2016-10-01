Убийство милиционеров в Киеве: подозреваемых, которых должны были отпустить на волю, автозаками доставили в суд (фото, видео)

Однако перед этим правоохранители увезли активистов в неизвестном направлении, сообщает ТСН.

На тот момент адвокат подозреваемых Андрей Мамалыга сообщил, что не знает, где находятся его подзащитные. Он назвал это похищением.

Накануне, 30 сентября, Викторию Заверуху по состоянию здоровья отправили в больницу под конвоем. Двух других подозреваемых - Андрея Романюка и Евгения Кошелюка - отправили в Лукьяновское СИЗО.

Сегодня утром, начиная с 6 утра, и возле больницы, и возле Лукьяновского СИЗО дежурили активисты, ожидая, когда всех задержанных выпустят на волю.

Однако всех трех задержанных правоохранители вывезли из мест содержания в автозаках в неизвестном направлении. Активисты, которые собрались возле зданий, пытались оказать сопротивление правоохранителям, произошли драки с полицией.

На видео, снятом активистами, видно автомобиль правоохранителей, который заезжает на территорию больницы, чтобы забрать Заверуху.

ВНИМАНИЕ! На видео содержится ненормативная лексика!

После этого активисты начали ездить от суда к суду по всему Киеву в поисках активистов. Наконец их локализовали в Соломенском суде, где заметили усиленную охрану. Сначала было около сотни правоохранителей. Позже прибыла подмога, теперь суд охраняют около 200 правоохранителей.

Нардеп Игорь Луценко прибыл в суд, где смог добраться к задержанным. По его словам, полиция настаивает на участии Заверухи в судебном заседании, несмотря на ее плохое самочувствие.

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Напомним, убийство милиционеров в Киеве произошло в ночь на 4 мая 2015 года - тогда двое милиционеров погибли и трое попали в больницу с ранениями.

По версии МВД, 4 мая около 01.30 в Деснянском районе столицы неизвестные в масках, угрожая оружием, напали на автозаправочную станцию. Злоумышленники ранили в руку работника АЗС и забрали из кассы около 800 грн.

Во время преследования подозреваемых два сотрудника полка милиции специального назначения погибли, трое стражей порядка попали в больницу.

Подозреваемыми в преступлении стали Вита Заверуха, Андрей Романюк, Вадим Пинус (погиб при задержании), Николай Монишенко, Евгений Кошелюк. Все они, включая девушку, были активистами Майдана, а затем участвовали добровольцами в АТО в составе батальонов "Айдар", "Азов", "Шахтерск". По мнению знакомых с подозреваемыми активистов, озвученные МВД обстоятельства преступления не соответствуют действительности, а конфликт добровольцев с милиционерами мог возникнуть на идеологической почве.