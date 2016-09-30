Центр Львова останется без аттракционов

Как сообщает ZIK, согласно решению, до 20 октября должны демонтировать средства сферы развлечений и отдыха и аттракционную технику (передвижную, спортивную, не механизированные и механизированные, в том числе детские электромобили, сигвеи и турники и тому подобное), которые функционируют без разрешительных документов в центральной части города в зоне ЮНЕСКО.

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«Такое решение мы принимали на предыдущих исполкомах. Соответственно, сейчас действует постановление о запрете установки любых аттракционов перед Оперным театром. Есть составленные протоколы «Муниципальной дружиной». Мы были вынуждены вынести вышеуказанное решение на заседание исполнительного комитета, поскольку предприниматели не реагируют на любые обращения о демонтаже», – сообщила журналистам директор департамента экономической политики Ирина Кулинич.