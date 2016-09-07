Во Львове коммунальщики демонтировали памятник советскому писателю Тудору (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на место прибыла специальная техника одного из коммунальных предприятий Галицкой райадминистрации Львова, которая тросом зацепила бюст и сняла с постамента.

Демонтированный памятник будет передан Львовской национальной галереи искусств им. Б. Г. Возницкого на постоянное хранение.

После демонтажа бюста начнется реконструкция самой площади. Согласно проекту капитального ремонта, площадь Маланюка заложат брусчаткой двух цветов, натуральным камнем и мозаикой. На площади установят скамейки, фонари и фонтан.

Как сообщал УНИАН, решение о демонтаже памятника было принято Львовским городским советом 30 июня 2016 года.

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9 мая около 40 человек в балаклавах пытались самовольно демонтировать памятник советскому поэту Тудору. Тогда двое сотрудников полиции получили телесные повреждения.

В начале июня неизвестные облили памятник красной краской.

После этого во Львовском горсовете создали рабочую группу, которая приняла решение демонтировать памятник и передать его Львовской национальной галереи искусств им. Бориса Возницкого.

Также было запланировано провести реконструкцию площади Евгения Маланюка.