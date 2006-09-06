Ахметов покупает киевскую ”Оперу”

Компания System Capital Management, принадлежащая Ринату Ахметову, готовит соглашение с ООО "Интерн" о покупке гостиничного комплекса "Опера" в центре Киева.

Об этом пишет газета "Дело", что также подтвердили в пресс-службе SCM, однако о финансовых деталях сделки говорить отказались.

"Пока не стоит ни одной подписи, с юридической точки зрения мы не имеем права разглашать эту информацию", — отметила пресс-секретарь SCM Евгения Левчицкая.

По ее словам, информация по деталям сделки будет обнародована в конце сентября, когда и будет подписано соглашение.

В то же время, по словам президента Национальной резервной корпорации Вячеслава Юткина, которая около трех месяцев вела переговоры по покупке гостиницы, все соглашения уже подписаны.

"Мы были на завершающей стадии переговоров, так как нам самим интересно развивать гостиничный бизнес. И кроме того, наш банк кредитовал "Интерн" на $3,8 млн. (финансирования строительства), но внезапно переговоры прекратились", - сказал он.

По словам Юткина, НРК, подконтрольная российскому бизнесмену и депутату Александру Лебедеву, предлагала за отель $48-49 млн.

В то же время, по информации "Дела", сумма, предложенная SCM, превысила предложение НРБ только на миллион.

"Они предложили $50 млн., и "Интерн" сразу согласился", — сообщил источник, близкий к сделке.

Сооружение гостиницы, которую в настоящее время достраивают на улице Богдана Хмельницкого, напротив Национальной оперы, было заморожено около года назад.

Изначально планировалось, что застройщик — ООО "Интерн" — сдаст гостиницу "Опера" в 2006 году.

Сейчас эта 4-звездочная гостиница находится на стадии строительства. Стоимость проекта, включающего реконструкцию семиэтажного здания, построенного в 1905 году, а также строительство двух новых оценивается в $14 млн.

По мнению Юткина, для Ахметова это очень прибыльная инвестиция.

"Годовая выручка от эксплуатации подобной гостиницы составит более $10 млн.", — отметил он.

В состав группы SCM на текущий момент входит пятизвездочный отель "Донбасс Палас" (Донецк), а также ряд оздоровительных комплексов и баз отдыха, преимущественно находящихся на балансе промышленных предприятий, входящих в группу SCM.

Украинская правда